بالفيديو.. سقوط مقيمين ومواطنين مخالفين في قبضة رجال الأمن

الرياض(صدى):

استعرض الأمن العام، مساء اليوم، جانبا من جهود قواته في ضبط المخالفين والمتورطين في جرائم متعددة.

وأضاف أنه تم القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واسترحات خاصة، فضلا عن ضبط مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلب ما بحوزته.

ولفت إلى أن عمليات الضبط شملت القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية، بالإضافة لضبط مجرمين آخرين متورطين في جرائم أخرى.