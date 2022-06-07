بالفيديو.. سقوط مقيمين ومواطنين مخالفين في قبضة رجال الأمن
استعرض الأمن العام، مساء اليوم، جانبا من جهود قواته في ضبط المخالفين والمتورطين في جرائم متعددة.
وأضاف أنه تم القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واسترحات خاصة، فضلا عن ضبط مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلب ما بحوزته.
ولفت إلى أن عمليات الضبط شملت القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية، بالإضافة لضبط مجرمين آخرين متورطين في جرائم أخرى.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/oAqbznlz1O
— الأمن العام (@security_gov) June 7, 2022
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