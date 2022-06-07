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بالفيديو.. سقوط مقيمين ومواطنين مخالفين في قبضة رجال الأمن

بالفيديو.. سقوط مقيمين ومواطنين مخالفين في قبضة رجال الأمن
الرياض(صدى):

استعرض الأمن العام، مساء اليوم، جانبا من جهود قواته في ضبط المخالفين والمتورطين في جرائم متعددة.

وأضاف أنه تم القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واسترحات خاصة، فضلا عن ضبط مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخص وسلب ما بحوزته.

ولفت إلى أن عمليات الضبط شملت القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية، بالإضافة لضبط مجرمين آخرين متورطين في جرائم أخرى.


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