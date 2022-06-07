مهتم بالتقنية: آبل لم تحدد حد أقصى للشراء بالتقسيط وقد تلاحق المتأخرين قضائيًا

واشنطن(صدى):

قال مدون رقمي مهتم بالتقنية، تركي المحمود، أن شركة آبل لم تحدد أي حد أقصى للشراء بالتقسيط حتى الآن عبر “آبل باي”.

وأضاف أن الخدمة ستطبق في أمريكا، وعندما يتم تطبيق هذه الخدمة في المملكة فسوف يتضح ما هو الحد الأقصى للشراء، وفقا لما ذكره في برنامج ” سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن لخدمة الجديدة من أبل ستعامل معاملة البنوك عبر شراكة بنكية وسيعامل الفرد بنفس شروط البنوك في الاقتراض، لافتا إلى أن الفرد عندما يتأخر في السداد فأن الخدمة ستفرض عليه فوائد وبعدها سيتم حجبه من الخدمة، وستوثر على سجله الإئتماني، وقد يلاحق قضائيا.

تركي المحمود مدون رقمي مهتم بالتقنية : الخدمة الجديدة من أبل ستعامل معاملة البنوك عبر شراكة بنكية وسيعامل الفرد بنفس شروط البنوك في الاقتراض@abus3oud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LtHADNeNzI — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 7, 2022

أبل تغري مستخدميها بخدمة الأقساط بلا فوائد ومختص يجيب عن أبرز التفاصيل @abus3oud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pssLsdVXEo — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 7, 2022

تركي المحمود مدون رقمي مهتم بالتقنية : هكذا يتم محاسبة المتأخرين عن الأقساط في آبل باي .. قد تصل إلى الملاحقة القضائية @abus3oud#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fQkxiXHPBI — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 7, 2022