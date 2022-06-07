شاهد .. منزل طلال مداح المقرر إزالته ضمن الأحياء العشوائية في جدة

جدة(صدى):

استُعرض منزل الفنان الراحل طلال مداح، والذي يضم عدد من المقتنيات ذات القيمة الثقافية الكبيرة؛ ضمن العقارات العشوائية المقرر إزالتها في جدة.

وقال بدر مداح ابن شقيق الفنان الراحل طلال مداح:” هذا المنزل هو أول منزل امتلكه الفنان الراحل طلال مداح حيث بدأ حياته الفنية في جدة، اختاره الراحل لقربه من مكة والطائف”.

وتحدث عن سيارات متوقفة أمام المنزل موضحا أن إحدى السيارات موديل 95 استخدمها الفنان الراحل لمدة عامين ثم حصل على سيارة كاديلاك موديل 1997.

وأشار إلى أن هناك غرفة لإستقبال الضيوف كانت مقرا لاستضافة الفنان الراحل لضيوفه، وعدد من زملائه الفنانين.