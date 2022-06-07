ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون بـ حركة غريبة

لندن(صدى):

رصدت إحدى العدسات الأجواء المتوترة بين هاري وميجان وباقي أفراد العائلة المالكة في احتفالات “اليوبيل البلاتيني، بعدما تجاهلت ميجان ماركل كيت ميدلتون من خلال الابتعاد أثناء سيرها.

وحرصت ميجان وكيت ألا يتقابلا وجهًا لوجه طوال إجراءات الإجراءات الاحتفال بالذكرى السبعين للملكة إليزابيث الثانية على العرش.

وشارك أحد المعجبين اللقطات على تويتر مسائلا: “هل لاحظ الجميع أن المرأة ذات القبعة البيضاء (ميجان) أدارت رأسها إلى اليسار عندما كانت دوقة كامبريدج تمشي”، فيما وافق المعلقين مبينين أن حركتها كانت واضحة جدًا ردًا على رؤية كيت ميدلتون.