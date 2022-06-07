شاهد.. وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة ”طريق مكة“ إلى المملكة

مكة المكرمة(صدى):

وصلت أولى طلائع ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم؛ المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من جمهورية بنجلاديش.

واستقبل المدير العام للجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لخدمة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والقنصل العام لبنجلاديش في جدة محمد نجم الحق، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة، الضيوف القادمين.

وتأتي مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ للعام الثاني بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.