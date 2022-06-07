شاهد.. مسؤول: أطلقنا مبادرة المقبلين على الزواج بعد قتل زوجين حديثي الزواج

مكة المكرمة(صدى):

كشف مدير مجمع إرادة والصحة النفسية في الطائف، الدكتور فريد المالكي، عن سبب إطلاق مبادرة المقبلين على الزواج.

وقال فريد المالكي:” المجمع وجد نفسه عليه عبء كبير لتقديم هذه الخدمة والفحص النفسي للمقبلين على الزواج، وذلك بالشراكة مع إذاعة المختبرات وقسم فحص ما قبل الزواج”.

وأوضح أن المجمع لا يهمه مصداقية البيانات التي يسجلها الشخص، فالمهم عنده التواصل معه، مبينا أنه يتم تقديم الخدمة بكامل السرية ودون نشر معلومات للشخص.

وتابع:” من خلال الخدمة تم اكتشاف حالتين، وأحيلا لمستشفى الصحة النفسية، وفُتح لهم ملفات والآن في طور العلاج”.