شاهد.. تجار يوضحون سبب ارتفاع أسعار المواشي في أسواق المملكة

الرياض(صدى):

كشف عدد من تجار الماشية، أن سبب ارتفاع أسعار المواشي في أسواق المملكة، يرجع إلى فترة المواسم وارتفاع أسعار الأعلاف.

و قال تاجر مواشي عبدالله القرني إن سبب ارتفاع الأسعار هو موسم رمضان ثم موسم الإجازات وصولا لموسم عيد الأضحى، موضحا أن ارتفاع الأسعار بسبب الأعلاف واحتكار السوق.

ورأى تاجر آخر محمد الأسمري أن الأعلاف سبب رئيسي لارتفاع الأسعار واحتكارها من قبل أشخاص محددين يتحكمون في السوق.

وتابع أن الماشية التي كانت تباع بـ1000 ريال قبل 6 أشهر تباع الآن بـ1500 ريال والماشية التي كانت تباع 1500 ريال وصل سعرها إلى 2000 أو 2200 ريال.