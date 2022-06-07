مختص: نجاح دواء للسرطان لا يعني أنه متوفر اليوم لكل بلد

أميرة خالد(صدى):

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، إن نجاح دواء للسرطان، لا يعني أنه متوفر اليوم لكل بلد، بل يحتاج سنتين لأنه تحت الابحاث.

وأكد أن نجاحه يعد مبدئي ويحتاج إكمال البحث بعدد أكبر من المرضى المتطوعين لعدة أشهر، ثم موافقة جهات المراقبة مثل هيئة الغذاء والدواء الامريكية “FDA” ثم يبدأ الانتاج التجاري ثم يبدأ التصدير.

يذكر أن الباحثين توصلوا إلى عقار تجريبي للسرطان حقق معدل نجاح لافت، حيث يبدو أنه عالج كل مريض تقريبًا خلال تجربة إكلينيكية، وأطلقوا علي العقار اسم “دوستارليماب”.