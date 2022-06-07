شاهد.. ملكة كابلي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة خلال حفل أنغام 

أميرة خالد(صدى):

خطفت الفاشنيستا الشهيرة ملكة كابلي، الأنظار خلال ظهورها في حفل أنغام، بسبب زيادة وزنها.

وأطلت ملكة كابلي في حفل أنغام بفستان يعتمد على اللونين الأصفر والأخضر، إضافة إلى نقوش ناعمة، كما اختارت لإطلالتها حقيبة يد وحذاء بنفس لون الفستان.

وكانت ملكة كابلي، أثارت الجدل في ظهور لها بخصر بدا وكأنه منحوت، مثيرة التساؤلات بشأن خضوعها لعملية تجميل.