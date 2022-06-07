الإمارات تقبض على رجلي أعمال مطلوبين في جنوب أفريقيا بتهمة غسل الأموال

أبوظبي(صدى):

ألقت شرطة دبي اليوم الثلاثاء القبض على رجلي أعمال بناءا على طلب الإنتربول الدولي، وذلك بتهم غسل الأموال والفساد في جنوب أفريقيا.

وأفادت أنه تم ضبط المتهمين “راجيش جوبتا وأتول جوبتا” في 2 يونيو 2022 وفقا لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الإمارات وجنوب أفريقيا.

وأكدت أنه لضمان إتمام العملية بنجاح كان هناك تنسيق وثيق بين السلطات المختصة في الدولة، بما في ذلك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي ووزارة العدل.

وأشارت إلى أن طلب التسليم مازال قيد الإجراء بين السلطات المختصة في الإمارات وجنوب أفريقيا.