الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة في الرياض و جدة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

– مُساعد إداري – ثالث (العدد 16 وظيفة) (جدة):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة أو ما يعادلها.

2- مُحلل رواتب ثاني – وظيفتان (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة

3- مُحاسب ثالث – وظيفتان (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا