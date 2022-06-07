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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف إدارية وطبية شاغرة في الرياض و جدة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
– مُساعد إداري – ثالث (العدد 16 وظيفة) (جدة):
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة أو ما يعادلها.
2- مُحلل رواتب ثاني – وظيفتان (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة
3- مُحاسب ثالث – وظيفتان (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، من خلال الموقع هنا


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