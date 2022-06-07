بالفيديو.. طالب في جازان يخترع روبوت يزيد من جودة البن

جازان(صدى):

تمكن طالب في جازان يدعى وسام المالكي، من اختراع روبوت يزيد من جودة البن.

وذكر الطالب أن ابتكاره فاز بجائزة أفضل ابتكار على مستوى آسيا وتكلفته لا تتجاوز الـ 300 دولار، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن منطقة جازان تشتهر بوجود البن، وعندما شاهد التحديات والمعوقات التي تواجه المزارعين وتقلل من جودة البن بدأ يفكر في ابتكارللمساعدة في تجاوز هذه التحديات، مؤكدا أن ابتكار يساهم في تسهيل فرز البن على المزارعين وقياس رطوبة البن.