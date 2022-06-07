بيكيه رفض شاكيرا بعدما حاولت العودة إليه مرتين

واشنطن(صدى):

حاولت المغنية الكولومبية، شاكيرا، أن تعيد العلاقة بينها وبين شريكها بيكيه مرتين قبل أن يعلنا انفصالهما ولكنه رفضها.

وقالت مصادر محلية أن أغنية شاكيرا الأخيرة كانت تحاول من خلالها إعادة المياه إلى مجاريها مع قائد برشلونة، إذ كانت تبحث عن علاج الجروح التي خلفتها نهاية العلاقة.

وأكدت أن شاكيرا كانت في حالة هيام ببكيه حتى بعدما كانت تعاني علاقتهما من الانهيار في الفترة الأخيرة إذ حاولت العودة إليه مرتين لكنه رفضها، قبل أن يصدر الثنائي بيانهما الذي أفاد بانتهاء العلاقة.

وقال الثنائي في بيان مشترك: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.