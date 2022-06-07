قصة مواطن اقترض 30 ألف ريال فقط فأصبح مدين بمليون بسبب قسط غير نظامي (فيديو)

الرياض(صدى):

حذر المحامي سلطان المصلوخي من خطورة الوقوع في الاقتراض وأقساطها الغير نظامية، مستشهدًا على ذلك بواقعةمواطن أصبح مدين بمليون ريال رغم أنه اقترض 30 ألف ريال فقط.

وذكر أنه وقف على قضية مواطن اقترض 30 ألفا وتعدما تعثر في سداد الأقساط بعد 6 أشهر تم تسديد أقساطه بفوائد مضاعفة ، فتراكمت الأقساط وفوائدها حتى بلغت مليون ريال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن هذه الأقساط تسببت في فصل المواطن من عمله، وتشتت أسرته، ودمار حياته، مضيفا أن عقوبة التقسيط بلا تصريح هي السجن والغرامة .