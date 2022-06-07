شاهد.. مختص يوضح سبب وقوع زلزال الكويت

عادل الحربي(صدى):

تحدث رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض عبدالله العمري، عن سبب وقوع زلزال الكويت، قائلا إن الزلزال حدث نتيجة لسحب كميات كبيرة من البترول، أو استخراج الغاز.

وأوضح عبدالله العمري:”السبب الأول إذا كان الحقل ضخم فعندما يتم سحب كميات كبيرة من البترول أكثر من المعتاد يتسبب ذلك في تخلخل الطبقات”، لافتا:” السبب الثاني، يتعلق بالغاز حيث انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الغاز الطبيعي أو الغاز الصخري وهو موجود في طبقات معزولة أو محبوسة يتم استخراجها عن طريق الحقن بالتصديع المائي”.

وتابع:”يتم الحقن بالماء والرمل تحت ضغط عال ويؤدي ذلك إلى التخلخل وإنشاء صدوع أو فوارغ فتكون ردة الفعل من الأسفل أضعف من الأعلى نتيجة ثقل الطبقات الأعلى ما يؤدي لتشققات وانهيارات على شكل فوالق بسيطة فتنطلق الموجات ويتم الشعور بها”.