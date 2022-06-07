اكتشاف غير مسبوق أثبت نتائج مبهرة في علاج السرطان

أميرة خالد(صدى):

كشفت تجارب سريرية عن نتائج مبهرة وغير مسبوقة شملت 12 مصاباً بسرطان المستقيم، حيث كانت النتائج مشجعة بعد اختفاء الأورام السرطانية بشكل كامل لدى جميع المرضى.

وأوضح الدكتور لويز دياز من مركز Sloan Kattering التذكاري لمحاربة السرطان (MSKCC) في ورقة بحثية نشرت بمجلة New England الطبية إنه لم ير مثيلا لهذه النتائج حيث اختفت الأورام السرطانية لدى جميع المرضى المشاركين في التجارب.

ويحمل هذا الدواء اسم “dostarlimab” ويستخدم عادة لعلاج سرطان بطانة الرحم حيث يتم تسويقه تحت اسم “Jemperli” من طرف شركة GlaxoSmithKline (GSK).