السياحة توفر 100 ألف فرصة للباحثين عن العمل 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة السياحة في المملكة، عن إطلاق برنامج رواد السياحة، الذي يهدف إلى تنمية قدرات مائة ألف شاب وشابة سعوديين وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة تشمل الشباب الباحث عن عمل أو على رأس العمل في قطاع السياحة.

وتشمل الأهداف:

1- تطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة لتلبية احتياجات القطاع من المواهب المحلية المميزة.

2- توفير فرص تدريب عملي للشباب والشابات لرفع مهارات العاملين في قطاع السياحة.

3- دعم فرص النمو والتوظيف للشباب في قطاع السياحة.

4- توفير الفرص الوظيفية واستقطاب المزيد من الموظفين للقطاع

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