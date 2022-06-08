فيديو.. قصة مواطن نام لمدة 6 أشهر متواصلة

علي القحطاني (صدى):

روى مواطن يدعى صادق المروحن، تفاصيل معاناته من مرض النوم القهري، منذ عام 2005 – 2006.

وقال المروحن: منذ صغري وحتى فترة قريبة لم أكن أعرف ما هي طبيعة مرضي بالضبط، وكنت أرى نفسي مختلفاً عن الآخرين في الطفولة والمراهقة، وأشوف نفسي غير طبيعي وكان يُنظر إلي على أني شخص يحب النوم باليومين والثلاثة.

وأوضح أنه عمل في العديد من الأماكن، منها 5 بنوك و 5 شركات تأمين وفي القطاع الحكومي، وتم الاستغناء عن خدماته لهذا السبب.

وأضاف: في عام 2005 استحكم في المرض ، وذهبت إلى كل التخصصات وأجريت كل الفحوصات ولم يكن عندي أمراض وراثية أو مشاكل صحية، مشيرا إلى أن الجميع كانوا يعتقدون أن هذا مجرد طبع.

واستكمل: في 2006 انهرت تماماً انفصلت من العمل ويأست، كنت أنام لمدة 5 أيام و6 أيام وأسبوع متواصل بلا انقطاع، وكنت أنام وزني 80 كيلو استيقظ وزني 70 كيلو، وكنت أنام أثناء القيادة وتعرضت لحادثين.

وتابع: كنت أنام بالأسبوع، وكانت زوجتي توقظني وتقوم بإطعامي وحتى تساعدني لدخول الحمام، وأنا غير واعي لأي من ذلك، مشبها الأمر بالإغماء.