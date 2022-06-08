تظاهرات للمسلمين توقف عرض فيلم عن «السيدة فاطمة» في بريطانيا

لندن(صدى):

اضطرت شبكة ”سينيوورد“ البريطانية لدور السينما، لإلغاء عرض فيلم ”ذي لايدي أوف هافن“ أو ”سيدة الجنة“، في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد هذا الفيلم الذي يدور حول السيدة فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة، إنه ”نظرًا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض ذي لايدي أوف هافن قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا“.

وبدأ عرض الفيلم في الدور البريطانية، يوم الجمعة الماضي، وهو الأول الذي يتناول شخصية السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد، وزوجة علي بن أبي طالب.