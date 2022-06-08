رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض: الرياض لن تشهد زلازل

الرياض(صدى):

أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبدالله العمري، أن منطقة الرياض بعيدة جدا عن الزلازل و لن تشهد أي حركات أرضية.

وقال العمري: ومنذ ٢٠٠٠ سنة حتى الآن لم يرصد في الرياض أي زلزال ناتج عن حركات أرضية، لكن سُجلت هزات تصل إلى المجمعة بسبب سحب المياه.

وعن أكثر مناطق المملكة بها نشاط زلازل، قال: جنوب غرب المملكة في باب المندب تمتد إلى فرسان وإلى منطقة الدرب، ولكن الإشكالية تكمن في الذراع الزلزالي في البحر الأحمر، وذراع زلزالي آخر يروح للصومال، وآخر يروح للمحيط الهندي.

وفي سياق آخر أشار إلى أن جازان كل 50 سنة تتعرض لزلزال بقوة 6.5 ريختر، مضيفا: جازان في عام 1942 ضربها زلزال قوته أكثر من 7 درجات، وراح ضحيته 1200 شخص، موضحًا أن سد بيشة وسد ملاكي تسببا في زيادة النشاط الزلزالي في منطقة جازان لأكثر من الضعفين.

رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض: منطقة الرياض لن تشهد زلازل، ومنذ ٢٠٠٠ سنة حتى الآن لم يرصد فيها أي زلزال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Jy6CD8sxlG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022