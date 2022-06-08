محامي: السؤال عن الحياة الخاصة يعتبر جريمة في تلك الحالة

عادل الحربي(صدى):

أوضح المحامي والخبير القانوني، عبدالكريم الشمري، أن السؤال عن تفاصيل الحياة الخاصة يعتبر جريمة قانونية في حالة واحدة فقط.

وقال الشمري، خلال برنامج يا هلا، إن سؤال شخص عن الحياة الخاصة لشخص آخر يعتبر جريمة معلوماتية ومساسا بالحياة الخاصة يعاقب فاعلها، وعقوبة هذه الجريمة في القانون، تكون من التعزير المرسل الذي يعود إلى تقدير واجتهاد القاضي.

وأشار الشمري إلى أن سؤال الشخص عن راتبه أو حياته الخاصة لا يعد جريمة؛ لأنه ليس مجبرا على الإجابة، ولكن السؤال عن حياة شخص آخر ويحاول الاستقصاء عنه هو الجريمة.