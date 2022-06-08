  • الثلاثاء 7 يونيو

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  3. فيديو..مواطنة لم تنجب طيلة 10 سنوات وبعد قرار الاحتضان حدثت المفاجأة

فيديو..مواطنة لم تنجب طيلة 10 سنوات وبعد قرار الاحتضان حدثت المفاجأة

فيديو..مواطنة لم تنجب طيلة 10 سنوات وبعد قرار الاحتضان حدثت المفاجأة
علي القحطاني (صدى):

روت المستشارة الأسرية نورة الداود، تفاصيل تجربتها مع الاحتضان، بعدما حٌرمت من الأمومة طيلة 10 سنوات زواج.

وقالت الداود: الاحتضان كان دائما يشغل بالي طيلة حياتي، وبعدما تزوجت، جلست 10 سنوات لم أنجب، فعرفت أن الله أغلق لي باب الإنجاب ليفتح لي باب آخر.

وأضافت: قررت أن احتضن طفلة عمرها أسبوعين أسميتها أمل، وبعدها بـ 4 سنوات، رزقني الله وأنجبت 3 أطفال.

وتابعت: أمل هي اللي فتحت لي كل أبواب البركة في حياتي، مؤكدة أنها تعامل طفلتها أمل مثلما تعامل أخوتها دون أي تفرقة.


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