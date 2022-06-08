فيديو..مواطنة لم تنجب طيلة 10 سنوات وبعد قرار الاحتضان حدثت المفاجأة
روت المستشارة الأسرية نورة الداود، تفاصيل تجربتها مع الاحتضان، بعدما حٌرمت من الأمومة طيلة 10 سنوات زواج.
وقالت الداود: الاحتضان كان دائما يشغل بالي طيلة حياتي، وبعدما تزوجت، جلست 10 سنوات لم أنجب، فعرفت أن الله أغلق لي باب الإنجاب ليفتح لي باب آخر.
وأضافت: قررت أن احتضن طفلة عمرها أسبوعين أسميتها أمل، وبعدها بـ 4 سنوات، رزقني الله وأنجبت 3 أطفال.
وتابعت: أمل هي اللي فتحت لي كل أبواب البركة في حياتي، مؤكدة أنها تعامل طفلتها أمل مثلما تعامل أخوتها دون أي تفرقة.
#الشارع_السعودي | نورة الداود – مستشارة أسرية: بعد 10 سنوات من زواجي لم أنجب واحتضنت أمل، بعدها بـ4 سنوات رزقني الله وأنجبت. #قناة_السعودية pic.twitter.com/N60iO5zo6O
— قناة السعودية (@saudiatv) June 7, 2022
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