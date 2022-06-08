فيديو..مواطنة لم تنجب طيلة 10 سنوات وبعد قرار الاحتضان حدثت المفاجأة

علي القحطاني (صدى):

روت المستشارة الأسرية نورة الداود، تفاصيل تجربتها مع الاحتضان، بعدما حٌرمت من الأمومة طيلة 10 سنوات زواج.

وقالت الداود: الاحتضان كان دائما يشغل بالي طيلة حياتي، وبعدما تزوجت، جلست 10 سنوات لم أنجب، فعرفت أن الله أغلق لي باب الإنجاب ليفتح لي باب آخر.

وأضافت: قررت أن احتضن طفلة عمرها أسبوعين أسميتها أمل، وبعدها بـ 4 سنوات، رزقني الله وأنجبت 3 أطفال.

وتابعت: أمل هي اللي فتحت لي كل أبواب البركة في حياتي، مؤكدة أنها تعامل طفلتها أمل مثلما تعامل أخوتها دون أي تفرقة.