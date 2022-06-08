برشلونة يحول ملعبه لقاعة أفراح لحل أزمته المالية!

وكالات(صدى):

ذكرت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة بدأ بعرض ملعبه كامب نو، لإقامة حفلات زفاف بمقابل مالي، وذلك في سبيل حل أزمته المالية.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يبحث عن طرق من أجل سد العجز الاقتصادي، حيث تم إطلاق اسم “كامب نو سبوتيفاي” على ملعب النادي، وأصبح بإمكان الجماهير استئجار الملعب وإقامة حفلات الزفاف.

ويعاني برشلونة على الصعيد المالي، على الرغم من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الصيف الماضي، وموافقة العديد من اللاعبين على تخفيض أجورهم.