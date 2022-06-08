متى تُصرف باقي تعويضات عشوائيات جدة؟..نائب محافظ عقارات الدولة يجيب

نايف السالم(صدى):

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس ناصر الشيحة، أن صرف التعويضات عن الأراضي والمباني التي تمت إزالتها في محافظة جدة بدأ، ومستمر تباعا.

وقال الشيحة: نحث المواطنين على استكمال المستندات لسرعة صرف التعويضات، وصرف التعويضات مستمر إلى أن يأخذ آخر مستحق أمواله.

وكانت هيئة عقارات الدولة قد أوضحت في وقت سابق أن المستندات تتضمن صورة الصك، وهوية المواطن مالك الأرض، وصورة فاتورة المياه، أو الكهرباء، وصورة المبني إذ وجدت أو مصور جوي، رقم توثيق المبني.