من الأحد إلى الأربعاء..الدخول لجدة جنغل بارك مجانًا

نايف السالم(صدى):

أعلن موسم جدة، أن الدخول المجاني لزوار المنتزه العام في “جدة جنغل بارك” من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية الموسم.

وتتميّز جدة جنغل بطابعها الصحراوي الفريد وتصاميمها المستوحاة من بيئة الأدغال وأجواء العيش الملائمة للحيوانات البرية المختلفة، إضافة إلى حرصها على الإثراء المعرفي لزوارها من خلال المعارض والتجارب والفعاليات التي تشهدها حتى يقضي الزائر فيها تجربة تثقيفية وترفيهية في آن واحد.

وتضم “جدة جنغل بارك” أكثر من ألف حيوان إلى جانب الطيور النادرة، كما تتيح إمكانية التفاعل معها مباشرة، مع إضافة تجربة ممشى الغابة والسفاري وبعض المفاجآت الأخرى.