فيديو..ابنة طلال مداح تتحدث عن شغفها باليابانية

جدة(صدى):

أعربت دينا طلال مداح، عن سعادتها بوجود قرية الإنمي ضمن فعاليات موسم جدة.

وتحدثت دينا طلال مداح عن شغفها باللغة اليابانية الذي بدأ منذ الصغر، قائلة: كنت أشاهد افلام الإنمي بالطفولة، وهو ما حببني في اللغة اليابانية، مشيرة إلى أن أسرتها بطبعها لديها شغف بتعلم كل ماهو جديد.

وتعد قرية الإنمي في موسم جدة القرية الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط، وتُقدم الكثير من الفعاليات التي ستستمر لـ45 يوماً.

وتشمل نشاطات ترفيهية يتم تحديثها بشكل أسبوعي، عروضاً سينمائية، دي جي، فناني المانجا، العديد من العروض اليابانية.