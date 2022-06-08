عبدالله المالكي: لو كنت رئيسًا للتحكيم أو الاحتراف سأقول للنصر مو شغلك (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عبدالله المالكي، أن نادي النصر بدأ هذا الموسم من خارج الملعب، كما أنه لم يأتي بمدرب جديد وبدأ بمدرب الموسم الماضي، ومن ثم بعد عدة جولات أقال المدرب .

وقال “المالكي” خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي : “أن النصر أرسل خطابات للجنة الاحتراف ولجنة التحكيم، ويطلب سرعة البدأ في القضايا”، لافتًا أنه إذا كان رئيسًا في لجنة الاحتراف لرد على النصر ” مو شغلك” .

وأضاف عبدالله المالكي:” أن النصر عليه أن يركز على الموسم القادم، كما أنه عليه أن يحسم موضوع المدرب، ويترك الأمور التي تشغله”.