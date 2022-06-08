إضافة 10 باقات في المفضلة تساهم في زيادة فرصة الترشيح للحج

مكة المكرمة(صدى):

ذكرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أن إضافة 10 اختيارات من الباقات في المفضلة عند التسجيل لحج هذا العام تساهم في زيادة فرصة الترشيح للحج.

وناشدت الوزارة الراغبين في الحج بالحرص على وضع 10 باقات، مبينة أن ذلك يساهم في ترشيح الراغب بحسب رغبته وتوفر الشاغر في حملات الحج، لافتة إلى أنه يمكن للراغب بالحج التسجيل منفردًا أو مع مرافقين، مبينة أن ذلك لن يؤثر في نتيجة القرعة.

وأوضحت أنه لضمان أداء الحج مع صديق أو قريب في نفس الشركة والباقة، فيجب إلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال قاما بالتسجيل بشكل منفصل، ثم يقومان بالتسجيل في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الطرفين.