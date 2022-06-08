الاتحاد يرغب في تجديد عقد كونترا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن نادي الاتحاد لديه رغبة كبيرة في تجديد عقد المدرب كونترا واستمراره في سدة المسؤولية الفنية للفريق.

ويأتي تأجيل حسم الملف بناء على الرغبة الاتحادية للتركيز على المرحلة الهامة والمفصلية للفريق في المرحلة الحالية، كما أجلت تجديد عقود عدد من اللاعبين يتقدمهم عبد المحسن فلاتة.

وتنتظر إدارة الاتحاد لنهاية الموسم الرياضي لتسلم التقرير الفني المتكامل من المدرب الروماني كوزمين كونترا؛ للبناء عليه للمرحلة المقبلة وفق المراكز التي يحتاجها الفريق.

وفي ذات السياق، أشارت المصادر أن الاتحاد سيتجه للاكتفاء بدعم الفريق بعنصر أجنبي وحيد مع الدخول في مفاوضات مع عدد من الأسماء المحلية المتاحة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.