نظام آي أو أس 16 لن يعمل على 5 أنواع من هواتف آيفون

وكالات(صدى):

أعلنت شركة أبل أن نظام التشغيل الجديد “آي أو أس 16” الذي سيتم إطلاقه رسميا في نهاية صيف 2022، لن يعمل على 5 أنواع من هواتف آيفون.

ويأتي ذلك بعدما أسقطت “أبل” حاملي هواتف آيفون 7 و7 بلس وآيفون 6 إس و6 إس بلس من حساباتها، بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون إس إي.

ولن يتمكنوا حاملي هذه الهوات من الاستفادة من الميزات الجديدة التي ستطرحها أبل في نظام التشغيل الجديد.

ومن جانبه، صرح هشام الناطور المتخصص في التطوير التكنولوجي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، بأن شركة أبل تقوم عادة بدعم أجهزتها بالتحديثات لفترة تدوم حتى 5 سنوات، ولكن هذا الوضع تغيّر خلال انتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن الشركة عمدت إلى تمديد فترة دعم هواتف آيفون 6 إس و6 إس بلس إلى 7 سنوات، وهذا التمديد شمل أيضا هواتف 7 و7 بلس، حيث استمرت بدعمها لنحو 6 سنوات.