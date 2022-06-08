أبرز سيارات فيات الإيطالية في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارات فيات متوفرة في المملكة من خلال شركة بترومين الوكيل المحلي لها، بينما فيات 500 2022 هي سيارة هاتشباك صغيرة تتميز بتصميم عصري أنيق مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وتأتي المصابيح الرئيسية بشكل بيضاوي، كما يعتلي المقدمة شبك أمامي مستطيل الشكل بحيث يتناسب مع حجم المحرك حتى يعطي تهوية جيدة له.

ويتميز الجسم من الخارج بلمسات أنيقة من الكروم، الذي يغطي نظام العادم أيضا، وتأتي مع بنوافذ كهربائية في الأمام فقط، ونظام إزالة الضباب من الزجاج الخلفي، كما تستمد السيارة قوة 100 حصان من محرك بنزين مع دفع أمامي يتميز بكفاءة استهلاك الوقود 18.6 كم لكل لتر.

وتعتبر فيات 500X 2022 هي سيارة كروس أوفر تحت مدمجة تتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال شركة بترومين بعد أن أصبحت الوكيل الحصري لعلامات ستيلانتس، تتميز من الخارج بملامح تصميم فريدة بسيارات العلامة الحديثة بما فيها المصابيح الأمامية الدائرية والمصابيح الخلفية المستطيلة تتميز بالبروز عن الجسم.

وتأتي الكروس أوفر بنظام دفع أمامي مع المحرك بقوة 140 حصان أو تأتي مع الدفع الكلي مع المحرك بقوة 170 حصان. ومن أنظمة السلامة ومساعدة السائق 7 وسائد هوائية بما فيها وسادة الركبة، وتأتي بمكابح طوارئ تلقائية مع تفادي التصادم الأمامي.