بالصور.. زوجة ولي عهد بريطانيا ترتدي زيًا سعوديًا

علي القحطاني(صدى):

ارتدت الأميرة كاميلا باركر زوجة ولي عهد بريطانيا، رداء “الدقلة” من تصميم مصمم الأزياء السعودي يحيى البشري؛ وذلك خلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

وظهرت “كاميلا” بالزي المميز باللون الكحلي المطرز حيث تحدثت عنه صحيفة الجارديان بإعجاب، إبان ظهور الأميرة برفقة زوجها ولي عهد بريطانيا في ذلك الحدث.

ومن جانبه، قال المصم السعودي يحيى البشري، أنه لم يتوقع أن تكون هديته إلى الأمير تشارلز قبل 25 عاماً ستكون محط الأنظار في حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، بعد أن قررت الأميرة كاميلا باركر تحويلها إلى قطعة نسائية لارتدائها في الحفل.

‏وذكر أنه أهدى الرداء للأمير تشارلز الذي ارتداه أثناء زيارته لقرية من قرى جنوب المملكة، وأن ذلك كان الظهور الأول له.

ورآه الآن للمرة الثانية في هذا الحدث بتلك والأناقة، ما جعل سعادته عظيمة، وزادها أن القطعة مستوحاة من التراث السعودي.

‏وعن ارتداء “كاميلا” للدقلة، أوضح المصمم السعودي أن رداء الدقلة يصلح للرجل والمرأة وأن أجمل شيء هو أن اختياراته كانت من نقوش السعودية، مطرزة بالقصب الفضي وكانت من أفخم الأقمشة.