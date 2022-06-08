إيقاف قيادي بالحزب الحاكم في الهند بسبب إساءته للإسلام والمسلمين

نيودلهي(صدى):

ضبطت الشرطة في شمال الهند زعيمًا شابًا بالحزب القومي الهندوسي، الحاكم، بسبب نشر تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن الشاب يدعى هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للتنديد بالتعليقات المعادية للإسلام.

وأشارت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة في بيان، إلى أن الإهانات تأتي في سياق من زيادة حدة الكراهية والإهانات للإسلام في الهند والمضايقات الممنهجة؛ التي يتعرض لها المسلمون هناك.

وجاءت أنباء عن اضطرابات متفرقة في أجزاء أخرى من الهند، بعدما أدلت نوبور شارما المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا بتصريحات مسيئة للنبي (محمد صل عليه وسلم)، خلال مناظرة تلفزيونية.

والجدير بالذكر أن الإيقاف أتى بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، ما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية عربية وإسلامية.