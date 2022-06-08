جسر الملك فهد يوضح شرطا هاما لعبور المركبات

الرياض(صدى):

أكدت مؤسسة جسر الملك فهد، على ضرورة أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر، أو وجود تفويض باسم قائد المركبة بحسب الجهة المعنية.

ووجه أحد المتابعين عبر تويتر استفسارًا إلى المؤسسة، قال فيه: “مسافر للبحرين الليلة إن شاء الله. معي سيارة ليست باسمي. وكالة إلكترونية وغيرها مطلوب شي؟”؛ لترد: “يلزم تفويض باسم قائد المركبة لدول مجلس التعاون حسب الجهة المعنية”.

وكانت مؤسسة جسر الملك فهد، أعادت التأكيد على ضرورة اعتماد الوثائق الرسمية للسيارة من الجهات المعتمدة، وإحضار ما يثبت ملكيتها، ضمن شروط الانتقال من خلال الجسر إلى مملكة البحرين.