المجلس الصحي يوفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف تقنية وصحية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية هي:

1- كبير أخصائي تبادل بيانات:

– درجة الماجستير في تخصص (المعلوماتية الصحية) أو ما يعادلها.

– خبرة تزيد عن 6 سنوات في نفس المجال.

2- مُحلل نظم:

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم معلومات، علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات التالية (حلول برامج أنظمة المعلومات، تنفيذ برمجيات أنظمة المعلومات، فهم خطوط الاعمال والخدمات الحكومية الأساسية).

3- أخصائي صحة عامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التعزيز الصحي، الصحة العامة، اقتصاديات الصحة).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال للبكالوريوس أو سنة أو أقل للماجستير.

– الإلمام الجيد بالأنظمة والقوانين والسياسات الصحية في المملكة.

– الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية

وأفاد المجلس بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م.

وقالت أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا