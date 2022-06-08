المركز الوطني لقياس الأداء يوفر وظائف شاغرة
كشف المركز الوطني لقياس الأداء عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فيما فوق، بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح المركز أن المسمى الوظيفي هو:
– مستشار مساعد: (Associate Advisor)
وقالت أن مهام الوظيفية هي :
– تقديم الاستشارات القانونية.
– إعداد البحوث والدراسات القانونية.
– إعداد ومراجعة اللوائح والسياسات.
– صياغة ومراجعة القرارات الإدارية.
– صياغة ومراجعة مذكرات التفاهم والعقود.
– المشاركة في اللجان الداخلية.
– الأعمال الأخرى المتعلقة بالقسم القانوني.
الخبرات والمؤهلات:
– بكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في منصب مماثل.
– مهارات اتصال ممتازة.
– القدرة على أخذ زمام المبادرة.
– تحديد أولويات المهام اليومية.
– تحمل المسؤولية والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.
وللتقديم والإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: هنا
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