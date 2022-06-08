المركز الوطني لقياس الأداء يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لقياس الأداء عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فيما فوق، بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح المركز أن المسمى الوظيفي هو:

– مستشار مساعد: (Associate Advisor)

وقالت أن مهام الوظيفية هي :

– تقديم الاستشارات القانونية.

– إعداد البحوث والدراسات القانونية.

– إعداد ومراجعة اللوائح والسياسات.

– صياغة ومراجعة القرارات الإدارية.

– صياغة ومراجعة مذكرات التفاهم والعقود.

– المشاركة في اللجان الداخلية.

– الأعمال الأخرى المتعلقة بالقسم القانوني.

الخبرات والمؤهلات:

– بكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في منصب مماثل.

– مهارات اتصال ممتازة.

– القدرة على أخذ زمام المبادرة.

– تحديد أولويات المهام اليومية.

– تحمل المسؤولية والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

وللتقديم والإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

رابط التقديم: هنا