بالصور.. ظهور كاديلاك XT4 2024 فيس ليفت للمرة الأولى

أميرة خالد(صدى):

أطلقت كاديلاك XT4 الجيل الحالي في 2018 كموديل 2019، مع اقتراب السيارة الآن من تحديثات منتصف العمر ورصدها بالفعل أثناء اختبارها في الشوارع العامة لأول مرة بتمويهات كثيفة؛ حيث يبدو أن التغييرات الخارجية ستكون محدودة.

وتشمل تلك التغييرات مصابيح أمامية إنتاجية جديدة مماثلة غالباً لكاديلاك لايريك، ولمسات جديدة أخرى بالمقدمة، ولا نتوقع تغييرات جذرية بالخلفية، فضلًا عن شاشة منحنية كبيرة تغطي معظم لوحة القيادة وستشمل داخلها شاشة المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية، بشكل مماثل لشاشة كاديلاك اسكاليد.

وتزود XT4 الحالية بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 235 حصان ونظام دفع أمامي أو رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات، ومن المتوقع استمراره في الموديل الجديد، ربما بتحديثات ميكانيكية محدودة، ومن المتوقع الكشف عن كاديلاك XT4 فيس ليفت في بداية 2023 وانطلاقها في الأسواق كموديل 2024.