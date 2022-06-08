عايشة حجازي توضح متى يبدأ الخيال لدى الأطفال (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت الدكتورة عايشة حجازي أستاذة علم النفس المشارك ومعالجة نفسية ومستشارة أسرية، أن الخيال لدى الطفل يبدأ بسن مبكر، حيث أنه يبدأ من سن سنتين إلى ثلاث سنوات .

وقالت عايشة حجازي خلال مداخلة على “برنامج صباح السعودية “:” أن الطفل يدرك الخيال من خلال معرفتة بالعالم الذي يدور حوله، واستجابته له”، لافتةً أن الخيال يساعد الطفل ليكوّن فكر أكثر للعالم، وفهم أكثر للناس .

وأضافت “حجازي “:” أن الخيال لدى الطفل يحتاج إلى أن يتغذى”، مُشيرة إلى ضرورة معرفة مستوى الخيال لدى الطفل .

وأفادت عايشة حجازي أن الأطباء النفسيين أوضحوا أن الشخص الذي يكلم الدولاب ليس مريض نفسي، ولا يحتاج لعلاج، ولكن إذا وجد الشخص أن الدولاب يرد عليه فهنا يحتاج لزيارة الطبيب النفسي.

وتابعت :” أنه من الطبيعي إذا لعب الطفل مع الدُمية وأعطاها اسم، وتحدث معها وتتحدث معه، لكن الشيء الغير طبيعي إذا بدأ يحكي قصصًا أنه يرى أشخاص غيروا موجودين ويُصر على ذلك.”