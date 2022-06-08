الحماد: نتوقع ضخ 60 ألف قطعة أرض داخل الرياض

الرياض(صدى):

صرح المهندس عبدالحميد الحماد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن هناك أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة داخل الأحياء سيتم فرض رسوم عليها في ‎الرياض.

وقال “الحماد” في حديثه: “نتوقع ضح ما لا يقل عن ٦٠ ألف قطعة أرض داخل مدينة الرياض أو في حالة بنائها بشكل عمودي نتوقع تصل إلى أكثر من ١٥٠ ألف ونتوقع زخم كبير جدا من الناحية العقارية في الرياض”.

وأضاف: “المنصة الإلكترونية مفتوحة لجميع المكلفين لتسجيل أراضيهم في المنصة ومفتوحة حتى بعد انتهاء المهلة لكنها ستكون أمام مجموعة من الغرامات”، بحسب قناة “الإخبارية”.