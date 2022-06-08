كيفية اكتشاف الأطعمة المسببة للحساسية الغذائية

الرياض(صدى):

أوضحت مبادرة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، الخطوات المهمة، لاكتشاف الأطعمة التي قد تسبب الحساسية الغذائية.

ونبّهت على اتباع الخطوات التالية بعد سماع القصة المرضية من قبل الطبيب المختص أو أخصائي التغذية .

– الخطوة الأولى وهي تحديد الغذاء المسبب للحساسية عبر:

١: تسجيل أمراض الحساسية الموجودة في العائلة.

٢: تسجيل الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها، وكميتها ونوعها.

٣: تسجيل الأعراض والوقت من أكلها إلى بداية ظهور أول عرض.

٤: تسجيل الأطعمة التي قد تكون هي المسببة للحساسية.

– الخطوة الثانية

١: التوقف عن الأطعمة المشتبه بها لمدة أسبوعين: ومراقبة الأعراض، إذا اختفت الأعراض فهذا يعني أن الطعام المتناول هو المسبب للحساسية.

٢: تناول الأطعمة المشتبه بها: لا يجب الإقدام على هذه الخطوة في حال إصابتك بردة فعل حادة منها).

وقالت المبادرة:” أنه إذا ظهرت أعراض الحساسية خلال: 10 – 120 دقيقة، فهذا الطعام هو المسبب الرئيسى للحساسية.”