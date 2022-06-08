هيئة المحتوى المحلي تطلق حزمة خدمات إلكترونية

الرياض(صدى):

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهود الهيئة نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.

وتضمنت حزمة الخدمات المضافة في موقع الهيئة خدمة “حساب خط الأساس” التي تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من رفع طلبات حساب خط الأساس إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة من أجل تدقيقها وإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتماد الهيئة، بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وطورت الهيئة خدمة “إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية” والتي تُمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، حيث أصدرت الهيئة في وقت سابق 8 قوائم إلزامية غطت مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت الهيئة خدمة “تسجيل مصنع في القائمة الإلزامية” التي تتيح لمزودي الخدمات والمصانع الوطنية طلب إضافة أسمائهم التجارية وبيانات التواصل معهم إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وخدمة “طلب توطين صناعة ونقل المعرفة” التي تعد أداء مساهمة في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنفيذ الأنشطة الخاصة بتقديم خدمة فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحكومة الرقمية.