اقتصادي يقدم نصائح لـ التأمينات الاجتماعية لعلاج العجز الاكتواري

الرياض(صدى):

قدم الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق فهد بن جمعة، نصائح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لعلاج العجز الاكتواري.

وأوضح فهد بن جمعة، عبر حسابه على تويتر، أنه ينبغي عمل التالي: رفع الحد الادنى للاشتراك الى 6000 ريال شهريا ليصبح الحد الادنى للأجور، وإعادة المقيمين الى فرع المعاشات ويكون راتب التقاعد الاجنبي دفعة واحدة فقط.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنويع الاستثمارات بمحفظة متنوعة من العوائد والمخاطر.