عائلة تقاضي فيسبوك بسبب إصابة ابنتهم باكتئاب

واشنطن(صدى):

قاضت عائلة أمريكية شركة “فيسبوك – ميتا” بعد أن أصيبت ابنتهم المراهقة باضطراب في تناول الطعام وإيذاء نفسي وأفكار انتحارية على مدى عدة أعوام؛ بسبب متابعتها لتطبيق “انستغرام”.

وتم إدخال الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا إلى المستشفى بسبب الاكتئاب والقلق وفقدان الشهية، بسبب ميزات انستغرام التي يتم الترويج لها.

واستشهدت العائلة بـ“أوراق فيسبوك“ وهي مجموعة من وثائق بحث داخلية لشركة ”ميتا“ تم تسريبها في الخريف الماضي.

وأوضحت الشبكة أن شركة التكنولوجيا العملاقة كانت تعلم أن ”انستغرام” ساهمت في تدهور صورة الجسد وقضايا الصحة النفسية بين الفتيات المراهقات على وجه الخصوص.