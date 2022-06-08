‏بالفيديو.. الجاسر: نحتاج لوجود أكاديميات لتخريج مدربين وطنيين على كفاءة عالية

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، أننا نحتاج لوجود أكاديميات لتخريج مدربين وطنيين على كفاءة عالية.

وقال عبدالكريم الجاسر، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن ذلك بمعنى وجود معهد متخصص به محاضرين أو يتم التنسيق مع دول متقدمة في مجال التدريب؛ بحيث يذهب المدرب السعودي إلى هناك مثل الابتعاث.

وأشار الجاسر إلى أن البرنامج في هولندا لا يقل عن 7 سنوات حتى يحصل المدرب على الرخصة، فمطلوب أن يكون لدينا برنامج على المدى الطويل حتى يصبح عندنا عناصر مميزة.