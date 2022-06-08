ماذا يعني نصيب الفرد من ‎الناتج المحلي لدى المملكة الذي قدر بـ 26.96 ألف ريال؟

الرياض(صدى):

تحدث الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار، عن حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي لدى المملكة والذي قدر بـ 26.96 ألف ريال.

وأوضح “مكني” أن حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي يكون بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد الأفراد والسكان في المنطقة، وهناك مؤشر أخر يمكن استخدامه وهو القوى الشرائية من الناتج المحلي للمواطن.

وأضاف: “في بعض الأحيان يكون هناك خلل في مسألة حساب الناتج المحلي الاجمالي في هذه الدول وبالتالي يلجأون لحساب كم القدرة الشرائية”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.