الحج والعمرة: يمكن للمتقدم للحج إضافة 15 مرافقًا كحد أقصى

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة الحد الأقصى لإضافة المرافقين للحاج في موسم حج هذا العام، والذي انطلق التسجيل فيه لحجاج الداخل منذ الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المتقدم الرئيسي يمكنه إضافة 15 مرافقًا متقدمًا، مشيرة إلى أن التسجيل في الحج منفردًا أو مع مرافقين لن يؤثر في نتيجة القرعة الخاصة بالفرد لحج هذا العام.

كما أكدت أنه يمكن للفرد ضمان أداء الحج مع صديق أو قريب له في نفس الشركة والباقة من خلال أن يقوم بإلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال قيام الطرفين بالحجز بشكل منفصل.

ويقوم الطرفان بالتسجيل في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الطرفين.