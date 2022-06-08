شركة ولاء للتأمين التعاوني توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة ولاء للتأمين التعاوني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الخبر).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
1- مسؤول الامتثال (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مُنسق مُراقبة الائتمان (الخبر):
– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.
3- سكرتير تنفيذي (الخبر):
– شهادة الثانوية العامة مع دبلوم أو ما يعادلها فيما يتعلق بخدمات السكرتارية.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
4- مسؤول المطالبات العامة (الخبر):
– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.
5- مساعد إجراءات عمليات التأمين (الخبر، الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التأمين، إدارة الأعمال، إدارة نظم معلومات، المحاسبة، المالية).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
6- مسؤول تسويق (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).
7- مُصمم جرافيك موشن (الخبر):
– مؤهل تقني مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.
8- مُحلل مخاطر (الخبر):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التأمين، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
9- مُمثل مبيعات (جدة):
– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.
وأشارت إلى أن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً