شركة ولاء للتأمين التعاوني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ولاء للتأمين التعاوني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الخبر).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :

1- مسؤول الامتثال (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُنسق مُراقبة الائتمان (الخبر):

– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.

3- سكرتير تنفيذي (الخبر):

– شهادة الثانوية العامة مع دبلوم أو ما يعادلها فيما يتعلق بخدمات السكرتارية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- مسؤول المطالبات العامة (الخبر):

– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.

5- مساعد إجراءات عمليات التأمين (الخبر، الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التأمين، إدارة الأعمال، إدارة نظم معلومات، المحاسبة، المالية).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

6- مسؤول تسويق (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

7- مُصمم جرافيك موشن (الخبر):

– مؤهل تقني مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.

8- مُحلل مخاطر (الخبر):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التأمين، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

9- مُمثل مبيعات (جدة):

– مؤهل مناسب مع خبرة تتناسب مع المهام والوصف الوظيفي الموضح في رابط التقديم.

وأشارت إلى أن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا