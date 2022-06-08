هل الانتقال من المنزل في شهر محرم نذير شؤم؟.. السبر يُجيب

الرياض(صدى):

رد الشيخ سعد بن عبدالله السبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، على تشاؤم البعض بسبب الانتقال من المنزل في شهر محرم.

وقال “السبر” في حديثه: “الرسول نهانا عن التشاؤم ولا يجوز للإنسان يخاف من شئ يتطير بزمن أو مكان فكل هذا محرم لأن الله هو الذي بيده الأقدار ولن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له”.

وأضاف: “الطيرة والتشاؤم لا تجوز ومن كبائر الأمور فهى محرمة وهى من أفعال الجاهلية التي نهى عنها النبي فكانوا يتشائمون والرسول نهاهم عن ذلك”، بحسب قناة “الرسالة”.