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بالفيديو.. شباب يعثرون على تيس وسط البحر أثناء رحلة صيد

بالفيديو.. شباب يعثرون على تيس وسط البحر أثناء رحلة صيد
أميرة خالد(صدى):

عثر مجموعة من الشباب على “تيس” عائم في وسط البحر أثناء رحلة صيد بحرية.

ووثق مقطع فيديو، لحظة عثور الشباب على الـ “تيس” وسط البحر؛ حيث قاموا بإخراجه من المياه وسط ضحكاتهم وسخريتهم من الأمر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4263 ] نشر منذ ساعة واحدة

انقذتوه واجركم على الله. يارب ترحم حالنا

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