نشر : منذ ساعتين : 186 1 منوعات بالفيديو.. شباب يعثرون على تيس وسط البحر أثناء رحلة صيد أميرة خالد(صدى): عثر مجموعة من الشباب على “تيس” عائم في وسط البحر أثناء رحلة صيد بحرية. ووثق مقطع فيديو، لحظة عثور الشباب على الـ “تيس” وسط البحر؛ حيث قاموا بإخراجه من المياه وسط ضحكاتهم وسخريتهم من الأمر. https://slaati.com/wp-content/uploads/2022/06/شباب-في-رحلة-لصيد-الاسماك-يعثرون-على-تيس-في-وسط-البحر-1.mp4 الوسوم:البحر, تيس, رحلة صيد, شباب
ابوبدر[ عدد التعليقات: 4263 ] نشر منذ ساعة واحدة
انقذتوه واجركم على الله. يارب ترحم حالنا