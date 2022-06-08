بالفيديو.. شباب يعثرون على تيس وسط البحر أثناء رحلة صيد

أميرة خالد(صدى):

عثر مجموعة من الشباب على “تيس” عائم في وسط البحر أثناء رحلة صيد بحرية.

ووثق مقطع فيديو، لحظة عثور الشباب على الـ “تيس” وسط البحر؛ حيث قاموا بإخراجه من المياه وسط ضحكاتهم وسخريتهم من الأمر.