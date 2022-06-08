الجوازات: السن القانوني للسفر بدون تصريح هو 21 عامًا

الرياض(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 عاما فأكثر وفقًا للتاريخ الهجري.

وتهدف خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة إلى تمكين الأفراد من إصدار وإلغاء تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة بشكل إلكتروني.

وتتضمن شروط الخدمة.

– أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر.

– مدة صلاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد أقصى.

– إذا كان التصريح مصدرا على الجواز وخمس سنوات كحد أقصى.

– إذا كان التصريح مصدرا على الهوية الوطنية «الذكية» أو مدة صلاحية التصريح هي مدة انتهاء الهوية الوطنية.

– في حال وجود مرافقين في الجواز يمكن للمصرح أن يختار أيا منهم يرغب في إصدار التصريح له مع صاحب الجواز الأساسي.

– يجب إلغاء أي تصريح سابق سارٍ عند الرغبة في إصدار تصريح جديد.

– ينطبق على المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح المصدر لصاحب الجواز الأساسي.

– لا يمكن للمرافقين السفر بدون صاحب الجواز الأساسي.

– لا يمكن إصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص لا يملك جواز سفر ساري المفعول.

– تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية يشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

– تشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عاماً من غير المتزوجين.

– في حال كان أحد أفراد الأسرة مرافقا لصاحب جواز السفر، فيتم إلغاء تصريح المرافق آلياً عند إلغاء تصريح صاحب الجواز الأساسي.